De la neige et un temps couvert pour mardi

Quelques centimètres de neige étaient attendus mardi matin sur l’ensemble du territoire. Les maxima seront compris de -3 à +4 degrés, annonce l’IRM. Des averses hivernales sont encore prévues mercredi mais de moindre ampleur. Les chutes de neige sont attendues tôt le matin mardi dans l’ouest du pays. Elles doivent atteindre le centre en seconde partie de matinée pour se décaler ensuite vers l’est qu’elles atteindront dans l’après-midi. A l’arrière de cette zone de précipitations, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront autour de 3 ou 4 degrés dans l’ouest, 2 degrés dans le centre et -2 degrés en Ardenne. Le vent sera d’abord modéré de secteur sud à sud-ouest, faiblissant ensuite en cours d’après-midi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité sera encore abondante en Ardenne avec de la neige alors qu’ailleurs le temps devrait être généralement sec avec la possibilité de quelques éclaircies. Plus tard en soirée et durant la nuit, des averses à caractère hivernal transiteront sur le pays depuis l’ouest. Bien que moins prononcé, le gel s’installera à nouveau sur l’ensemble des régions avec des minima de -1 à -8 degrés. Il faudra donc être vigilant quant à la formation de plaques de glace.

Mercredi, le ciel sera nuageux avec par moment des averses à caractère hivernal. En Ardenne, il s’agira d’averses de neige. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés en plaine. Le vent de sud-est sera faible à modéré.

Source: Belga