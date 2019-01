VIDEO. Quand un ouvrier se venge de ne pas avoir été payé

La vengeance est habituellement un plat que se mange froid. Mais pas pour cet ouvrier britannique qui a littéralement pété un câble sur un chantier.

Une impressionnante vidéo fait le tour des médias britanniques. Elle a été filmée ce lundi après-midi à Liverpool aux abords d’un hôtel qui était en travaux. On y voit un homme aux commandes d’une pelleteuse en train de détruire le chantier sur lequel il travaillait depuis plusieurs semaines. Face à la puissance de la machine et à la folie de son conducteur, ses collègues ont assisté impuissants à la scène.

« Voici ce qui se passe quand on ne paye pas votre salaire »

La raison de cet impressionnant pétage de plomb qui a duré près de 30 minutes ? L’ouvrier était en conflit avec son employeur au sujet d’un salaire non payé de 600 £, soit environ 684 €. Dans une vidéo de la scène, on peut entendre un collègue de l’ouvrier s’exclamer : « Voici ce qui se passe quand on ne paye pas votre salaire ».

Après les faits, l’homme a pris la fuite à pied. La police a ouvert une enquête et le responsable risque gros. Une cagnotte de soutien envers l’ouvrier a d’ores et déjà été créée. Ce 22 janvier vers 17h, elle atteignait déjà plus de 3.500 £.

Les travaux de rénovations de l’hôtel devaient se terminer aujourd’hui. Vu l’ampleur des dégâts, la réouverture ne devrait pas avoir lieu avant un petit temps…