Nouvelle marche pour le climat prévue dimanche à Bruxelles

Bruxelles sera le théâtre d’une nouvelle marche pour le climat ce dimanche 27 janvier. La branche belge du mouvement « Rise for Climate », qui organise l’événement, s’attend à voir défiler plusieurs milliers de citoyens dans les rues de la capitale.

Sur Facebook, quelque 23.000 personnes ont annoncé leur participation, tandis que 73.000 autres ont marqué leur intérêt pour l’action qui se déroulera simultanément dans d’autres villes ainsi qu’en France.

A Bruxelles, le rendez-vous est donné à 13h00 à la Gare du Nord. Le cortège partira à 14h00 pour rejoindre la place du Luxembourg, face au Parlement européen. Comme lors des précédentes actions, l’objectif est d’inciter les autorités belges et européennes à prendre des mesures à la hauteur des enjeux climatiques. En vue de la réunion du Conseil européen les 21 et 22 mars prochains, « les participants demanderont que le Conseil rejoigne les objectifs du Giec et du Parlement européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici à 2030 », précisent les organisateurs.

Mobilisation générale

A ce stade, la Commission européenne prévoit une diminution d’au moins 40% à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. « Rise for climate Belgium » soutient également la proposition des économiste Pierre Larrouturou et climatologue Jean Jouzel en faveur d’un Pacte Finance-Climat, qui suggère un investissement de 1.000 milliards d’euros par an pour la transition écologique. Selon les organisateurs, des actions décentralisées auront lieu à Mons le même jour, puis à Liège le 4 février. Des mobilisations seront également organisées dans de nombreuses villes françaises comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou encore Avignon.

Mouvement de désobéissance

A Bruxelles, la marche est associée au mouvement de désobéissance civile « Pas de loi Climat? Pas de rue de la Loi! « , dont les militants protesteront à 13h00 sous les fenêtres du 16 rue de la Loi, zone interdite à toute manifestation, avant de rejoindre les autres marcheurs. Le mouvement « Rise for climate Belgium » mobilise les citoyens chaque mois depuis le 8 septembre dernier pour mettre la pression sur les autorités belges et européennes contre le réchauffement climatique. La dernière grande manifestation, le 2 décembre, jour de l’ouverture officielle de la COP24 en Pologne, avait réuni quelque 75.000 personnes dans les rues de Bruxelles.