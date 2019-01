L’avion du footballeur Emiliano Sala disparu en mer

Un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff a disparu lundi soir à une vingtaine de kilomètres au nord de l’île Guernesey avec à son bord l’attaquant italo-argentin Emiliano Sala, a-t-on appris mardi de sources policières.

Mais des sources policières françaises ont confirmé qu’Emiliano Sala était bien à bord de l’appareil.

Lundi, il était revenu à la Jonelière, le centre d’entraînement du FC Nantes prendre ses dernières affaires. Le compte Twitter du club avait publié une photo du joueur entouré de ses ex-coéquipiers.

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 19, 2019