Gigi Wu, la célèbre « randonneuse en bikini », meurt en chutant dans un ravin

La trentenaire taiwanaise Gigi Wu, une randonneuse « star » des réseaux sociaux qui s’était fait connaître en posant en bikini au sommet des montagnes, s’est tuée lors d’une de ses aventures.

Gigi Wu, 36 ans, a donné l’alerte samedi, se servant d’un téléphone satellite pour prévenir des amis qu’elle avait chuté dans un ravin dans le parc national de Yushan, et qu’elle était grièvement blessée. Les efforts des équipes héliportées ont été entravés par les mauvaises conditions météorologiques. Les secours ont fini par retrouver son corps sans vie lundi. Mardi, ils tentaient de récupérer le cadavre. « Les conditions météo en montagne ne sont pas bonnes, nous avons demandé à nos sauveteurs de déplacer le corps pour le mettre dans un endroit plus facile d’accès. Lorsque la météo s’améliorera, nous dépêcherons un hélicoptère pour la descendre », a déclaré à la presse Lin Cheng-yi, porte-parole du service d’incendie et de secours du comté de Nantou.

La taiwanesa Gigi Wu había ganado fama con 36 años por escalar la montañas más altas de y posar con una bikini al llegar a la cima soportando temperaturas extremas. Hace una semana, estaba en emergencia. Había caído en un barranco.Encontraron su cuerpo atrapado y congelado. MURIO pic.twitter.com/2zq0iknXHC — Rosanna S. Gonzalez (@rosanacronicatv) 21 janvier 2019

D’après les autorités, la victime avait expliqué à ses amis qu’elle avait chuté de 20 à 30 mètres et ne pouvait plus bouger la partie inférieure de son corps. Dans un entretien avec la chaîne locale FTV l’année dernière, Gigi Wu avait expliqué avoir gravi plus de 100 sommets en quatre ans. « J’ai mis un bikini sur chacune de ces 100 montagnes. En fait, je n’ai que 97 bikinis alors j’ai dû en remettre plusieurs fois ». Comme on lui demandait pourquoi, elle a répondu: « C’est si beau, pourquoi je ne le ferais pas? »