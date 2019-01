Cristina Cordula au coeur des critiques

Les nouvelles règles de l’émission « Les Reines du Shopping » passent visiblement mal auprès des internautes.

La Brésilienne a décidé de modifier quelque peu la manière de noter les candidates. Alors que jusqu’à présent son vote pouvait faire basculer les résultats par rapport aux notes que s’attribuent les candidates entre elles, Cristina Cordula a décidé de modifier le règlement. Désormais la conseillère en image se contentera de commenter les looks des participantes mais ne donnera plus de note finale. Une décision que de nombreux internautes trouvent injustes vu la mauvaise foi dont font souvent preuve les candidates en attribuant une note.

Face à ce changement, de nombreuses personnes en ont profité pour donner leur avis sous une vidéo Boomerang postée sur son compte Instagram il y a trois jours. « Faut vraiment remettre les règles précédentes, les filles sont des pestes entre elles et l’émission perd de son intérêt », « Je suis l’émission depuis le début et j’avoue que depuis qu’il n’y a que les candidates qui notent, j’accroche moins, certaines sont très mauvaises joueuses et notent mal juste pour gagner… La candidate qui mérite de gagner n’est souvent pas celle désignée en fin de semaine », « Quel est l’intérêt de l’émission aujourd’hui? Vos notes Cristina donnaient beaucoup de piment à l’émission car nous ne savions pas et ce, jusqu’au dernier moment, qui allait remporter le titre », peut-on lire dans les nombreux commentaires. A voir si Cristina tiendra compte de leurs avis.