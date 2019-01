Charles Michel en route pour Davos

Charles Michel se rend aujourd’hui/mardi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, bien que le gouvernement minoritaire soit en affaires courantes. « Il est plus que jamais nécessaire de défendre les intérêts belges », a déclaré le Premier ministre.

Comme chaque année depuis 1971, le Forum économique mondial (WEF) réunira dès mardi jusqu’à vendredi l’élite mondiale à Davos pour débattre des principales crises actuelles. Les discussions porteront sur l’urgence climatique, les catastrophes naturelles qu’elle engendre ainsi que sur les instabilités politiques qui risquent d’entraîner des conflits entre les grandes puissances. « Nous entrons dans une période de profonde instabilité mondiale », a averti le fondateur et président exécutif du WEF Klaus Schwab, 80 ans, pointant les bouleversements des nouvelles technologies mais aussi les basculements des équilibres géo-politiques.

La quatrième révolution industrielle, actuellement en cours, doit être « centrée sur l’être humain, inclusive et durable ». Elle doit regarder aussi les personnes laissées sur le bas-côté de la route et donner une voix à la jeunesse, a précisé l’économiste allemand lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière.

Les présents et les absents

Le président américain Donald Trump a annulé sa venue en raison du shutdown aux Etats-Unis. La Première ministre britannique Theresa May -qui doit se consacrer au Brexit- et le président français Emmanuel Macron -englué dans la crise des gilets jaunes- ne seront pas non plus de la partie. En revanche, la chancelière allemande Angela Merkel fera le déplacement, tout comme son jeune homologue autrichien Sebastian Kurz, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, ou encore les chefs de gouvernement italien, espagnol, néerlandais, norvégien et israélien. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et la patronne par intérim de la Banque mondiale Kristalina Georgieva seront également présentes, aux côtés du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, mais aussi le Prince William et Jack Ma, fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Quelque 1.700 dirigeants d’entreprises sont par ailleurs attendus.

Délégation belge

Côté belge, une importante délégation fera le déplacement dans les montagnes suisses, malgré un gouvernement minoritaire en affaires courantes. « Alors qu’on parle beaucoup du Brexit et des tensions commerciales, il est plus que jamais nécessaire de défendre nos intérêts et les entreprises belges à Davos », a souligné le Premier ministre, en partance pour Davos. Les ministres Kris Peeters (Emploi), Alexander De Croo (Finances) et le ministre-président flamand Geert Bourgeois, mais également le roi Philippe et la reine Mathilde rejoindront la station huppée, couverte d’un épais tapis neigeux.

Plusieurs dirigeants d’entreprises belges, tels que Dominique Leroy, CEO de Proximus, ou Jacques Vandermeiren, CEO du port d’Anvers, feront également le voyage. Le WEF attend 3.000 participants dont 65 chefs d’Etat ou de gouvernement, pour évoquer « l’architecture du globe à l’ère de la 4e révolution industrielle » jusqu’à vendredi.