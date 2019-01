Voici comment gérer la diversité générationnelle au travail

La diversité générationnelle a le vent en poupe sur les lieux de travail. Des baby-boomers chevronnés à la longue expérience à la toute jeune génération Z connectée en permanence, l’âge de la population active est de plus en plus varié.

Actuellement, quatre générations différentes se croisent sur leurs lieux de travail. Le baby-boomer, né entre 1946 et 1964, est une génération qui a une forte éthique de travail, trouve importante la réalisation professionnelle et garde ses distances au niveau social. Elle est souvent considérée par les autres générations comme «workaholic» ou bourreau de travail. Comme le baby-boomer a grandi uniquement avec le téléphone et le courrier postal, ce travailleur privilégie la communication individuelle.

La génération X

La génération X est née entre 1965 et 1980. Nous devons à cette génération l’équilibre entre travail et loisirs. Les X sont aussi connus pour être extrêmement indépendants et autonomes, pour fortement apprécier leur liberté et pour refuser le micro-management. Cette génération est jusqu’à un certain point au fait des toutes nouvelles technologies.

La génération Y

La génération Y est aussi connue sous le nom de Millennials, ce sont les personnes qui sont nées entre 1981 et 1996. Cette génération est actuellement la plus nombreuse au travail. Comme la génération X, les Millennials trouvent aussi important l’équilibre entre travail et loisirs. Ils attendent une certaine flexibilité, aiment travailler de chez eux et préfèrent porter des tenues casual. Leur but est de travailler de la façon la plus efficace possible au lieu de travailler plus dur. Ce qui fait que cette génération excelle dans le multitâche.

La génération Z

On trouve enfin sur nos lieux de travail la génération Z, qui en sont les benjamins. Les Z sont nés entre 1997 et 2015. Cette génération est la première à avoir grandi complètement sans fil. On s’attend dès lors aussi à ce qu’elle soit la plus au courant des toutes dernières prouesses technologiques. En outre, les Z sont créatifs, flexibles et indépendants. Comme ils sont connectés en permanence, ils sont « multitâches », mais ils sont aussi vite distraits.

Les avantages

Comment votre entreprise peut-elle récolter les fruits de ces différences d’âge ?

Résolution des problèmes : Chaque génération a sa manière de résoudre les problèmes. En collaborant avec des générations différentes, vous aurez des solutions novatrices et différentes qui vous seront proposées.

Compréhension de différents groupes cibles : En engageant des collaborateurs de chaque génération, vous allez pouvoir mieux comprendre vos groupes cibles.

Possibilités d’apprendre : Avec les différentes générations, les collaborateurs peuvent s’apprendre mutuellement de nouvelles façons d’approcher le business et des méthodes de travail plus efficaces.

Mentorat : Un lieu de travail avec un éventail de groupes d’âge est parfait pour un programme de mentorat. Cela permet non seulement de s’apprendre mutuellement des choses, mais aussi de collaborer entre groupes d’âge.