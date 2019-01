Travailler pour la bonne cause : Marie Thielens pour l’asbl BeCode

Quel est votre job ?

Je suis coach chez BeCode, une formation gratuite en développement web accessible à tous, peu importe les diplômes le genre ou encore l’âge. J’ai moi-même suivi cette formation de sept mois avant d’en intégrer l’équipe et d’y transmettre à mon tour mon savoir. Chez BeCode, on apprend à concevoir des sites web et applications mobiles en partant de la base.

Qu’est-ce qui vous motive à travailler pour cette bonne cause ?

Le partage et le code. J’ai moi-même été à la place des apprenants et je connais les doutes que l’on peut traverser. Peu importe le domaine, les plus grands ont dû s’entraîner encore et encore. Moi-même, je continue d’apprendre avec mes apprenants. Et c’est ça qui est beau. Voir mes apprenants trouver un emploi à la fin de la formation, ça me booste.

Votre asbl est-elle à la recherche de volontaires ou de toute autre aide ?

Notre formation est entièrement gratuite, nous avons donc toujours besoin d’aide pour avancer dans notre mission, qu’il s’agisse de proposer des ateliers gratuits (soft skills ou techniques) à nos apprenants, de distribuer des flyers ou encore de nous aider lors de nos événements. Le plus important, c’est de nous faire connaître auprès des personnes qui cherchent à se former dans un domaine de pointe.