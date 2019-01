Primera Division – Kevin-Prince Boateng rejoint le FC Barcelone en prêt

L’attaquant Kevin-Prince Boateng va terminer la saison 2018-2019 au FC Barcelone. Le Ghanéen a été prêté par le club italien de Sassuolo au club catalan, qui possède une option d’achat à hauteur de 8 millions d’euros, a annoncé le leader de la Liga lundi soir sur son site internet. L’arrivée de Boateng, 31 ans, devrait permettre de soulager Luis Suarez, seul attaquant au sein de l’effectif d’Ernesto Valverde depuis le départ de Munir El Haddadi au FC Séville.

Demi-frère de l’international allemand Jérôme Boateng, joueur du Bayern Munich, Kevin-Prince Boateng a déjà porté les couleurs de son club formateur du Hertha Berlin (2005-2007), Tottenham (2007-2009), Borussia Dortmund (2009), Portsmouth (2009-2010), de l’AC Milan (2010-2013 puis 2016), Schalke 04 (2013-2015), Las Palmas (2016-2017), Francfort (2017-2018) et Sassuolo (2018). Cette saison, il a inscrit cinq buts en quinze matches avec Sassuolo.

Présenté comme un joueur polyvalent par son nouveau club, « il peut aussi jouer plus bas, comme avec le Milan AC. Sa qualité de passes lui permet de se sentir aussi à l’aise au poste de milieu offensif », a déclaré le Barca dans son communiqué.

Le FC Barcelone de Thomas Vermaelen trône en tête de Liga avec respectivement 5 et 10 longueurs d’avance sur l’Atlético et le Real Madrid.

Source: Belga