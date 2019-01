Malines – Union ouvre le bal des demi-finales de la Croky Cup

On connaîtra dès la fin janvier le nom des deux finalistes de la finale de la Coupe de Belgique de football, prévue le mercredi 1er mai. Les demi-finales aller ont lieu en effet cette semaine, avec FC Malines – Union Saint-Gilloise mercredi et La Gantoise – Ostende jeudi. Les demi-finales retour auront lieu la semaine prochaine. Le FC Malines et l’Union évoluant tous deux eb D1B, il y aura à coup sûr un club évoluant dans l’antichambre de l’élite en finale, ce qui n’était plus arrivé depuis Lommel, battu par Westerlo en finale en 2001.

Malinois et Unionistes se sont déjà affrontés trois fois cette saison en D1B, avec un bilan d’un match nul et deux victoires pour le ‘Kavé’, la dernière le 13 janvier sur la pelouse du club bruxellois.

Leader de la Proximus League, Malines, vainqueur de la Coupe en 1987, a sorti trois clubs de l’élite pour se hisser dans le dernier carré: l’Antwerp et 16e, Lokeren en 8e et Courtrai en quarts de finale.

L’Union Saint-Gilloise, qui a soulevé la Coupe en 2013 et 2014, avait éliminé Anderlecht au Parc Astrid en 16e, avant de se payer le scalp de Knokke (D1 amateurs) et de Genk, leader de la D1A, dans son stade Joseph Marien.

Les deux derniers clubs de D1A en lice s’affronteront jeudi à la Ghelamco Arena de Gand. Les Gantois ont battu Anderlecht 1-0 ce weekend en championnat, tandis qu’Ostende s’est incliné 2-1 à Mouscron.

En championnat, le seul duel jusqu’à présent disputé entre les deux équipes avait tourné à l’avantage des Buffalos, vainqueurs 0-4 au littoral en octobre.

La Gantoise, qui a soulevé la Coupe en 1964, 1984 et 2010, est arrivé en demi-finales après avoir écarté Virton, le Beerschot Wilrijk et Saint-Trond.

Ostende a pour sa part éliminé Hoogstraten, Mouscron et Eupen. Les Côtiers avaient atteint la finale de la Coupe en 2017, s’inclinant face à Zulte Waregem.

Les demi-finales retour auront lieu la semaine prochaine avec Union – Malines le mardi 29 et Ostende – La Gantoise le mercredi 30 janvier.

Source: Belga