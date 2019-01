La sélection belge pour les Mondiaux de Bogense dévoilée

Le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout a dévoilé lundi sa sélection pour les championnats du monde de cyclocross, qui auront lieu les 2 et 3 février à Bogense, au Danemark. Chez les hommes, Wout van Aert, triple tenant du titre, sera accompagné du nouveau champion de Belgique Toon Aerts, de Jens Adams, Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Gianni Vermeersch et Tim Merlier comme 8e coureur. Tim Merlier doit encore attendre pour savoir s’il peut embarquer pour le Danemark. Sa présence à Bogense dépendra du nombre de coureurs que la Belgique pourra aligner. Si Wout van Aert remporte la Coupe du monde, la Belgique sera représentée par sept coureurs. Dans le cas d’une victoire finale de Toon Aerts en Coupe du monde, la Belgique aura droit à un 8e coureur, qui sera Tim Merlier.

Dimanche, Wout van Aert s’est emparé de la première place du classement général de la Coupe du monde, après sa victoire à Pontchâteau, en France, détrônant Toon Aerts. Van Aert compte maintenant 3 points d’avance sur Aerts avant la dernière manche qui aura lieu dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas. Le champion du monde et le vainqueur de la Coupe du monde sont automatiquement qualifiés pour les Mondiaux. Thijs Aerts et Kevin Pauwels sont réservistes.

Chez les dames, la sélection se compose de Sanne Cant, double tenante du titre, Loes Sels, Ellen Van Loy et Laura Verdonschot. L’an dernier, la Belgique avait ramené trois médailles d’or des Mondiaux de Fauquemont aux Pays-Bas. Wout van Aert s’était offetr un 3e maillot arc-en-ciel chez les messieurs, devançant Michael Vanthourenhout et le Néerlandais Mathieu van der Poel. Sanne Cant avait décroché un second titre chez les dames et Eli Iserbyt avait été sacré chez les espoirs.

