La parlementaire bruxelloise Liesbet Dhaene (N-VA) arrête la politique

La parlementaire bruxelloise N-VA Liesbet Dhaene ne se présentera pas aux élections de mai prochain, a-t-elle annoncé lundi. Le parti lui avait proposé la 3e place sur sa liste bruxelloise, ce qui devait lui garantir un siège au parlement régional. Liesbet Dhaene a toutefois choisi de se consacrer à une activité professionnelle dans le secteur privé. Il y a quelques semaines, le chef de file bruxellois de la N-VA, Johan Van den Driessche, avait lui aussi annoncé son retrait de la politique.

« Après 5 années passionnantes dans l’arène politique, il est temps de passer à quelque chose de neuf. Lutter, sur les bancs de l’opposition, pour plus de néerlandais à Bruxelles et pour un meilleur enseignement néerlandophone dans la capitale a été un honneur et une expérience intéressante. Mais je veux aujourd’hui consacrer plus de temps à ma famille et me déployer professionnellement dans le secteur privé », a justifié Liesbet Dhaene qui poursuivra toutefois son activité parlementaire jusqu’à la fin de la législature actuelle.

Source: Belga