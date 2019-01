VIDEO. Des jeunes pro-Trump choquent en humiliant un vétéran amérindien

Les moqueries de jeunes élèves catholiques pro-Trump face à un vétéran amérindien indignent les internautes.

Ce vendredi 18 janvier restera marqué par un face à face dont les images marquantes ont fait le tour du web. Ce jour-là, des milliers de personnes se sont rassemblées à Washington à l’occasion de la Marche des peuples autochtones. Un rassemblement symbolique pour défendre les droits et la culture des amérindiens, souvent mis à mal et désavoués par l’administration Trump. Une date à laquelle correspondait celle de la manifestation anti-avortement ou « marche pour la vie » de l’école privée catholique la Covington Catholic High School dans le Kentucky.

Alors que les amérindiens marchaient en entonnant le chant pour l’American Indian Movement, des jeunes élèves de l’école affublés d’une casquette ‘Make America Great Again’, le slogan de Donald Trump, se sont massés autour d’eux en rigolant. L’un d’entre eux s’est ainsi immobilisé sous les yeux de Nathan Phillips, un amérindien vétéran de la guerre du Vietnam, se tenant droit devant lui le sourire aux lèvres sous les moqueries de ses camarades.



Interrogé sur ce moment, Nathan Phillips a confié, en pleurs, sur Instagram avoir entendu les jeunes crier « construisez ce mur ». « Ce sont des terres indigènes. Elles ne devraient pas avoir de murs. Nous n’en avons pas eu pendant des millénaires, avant que quiconque arrive ici. Nous n’avons jamais eu de murs, nous n’avons jamais eu de prisons”, a répondu celui-ci en ajoutant qu’il espérant voir l’énergie de ces jeunes garçons servir à rendre ce pays vraiment grand de nouveau.

Des railleries et un affront dont les images ont créé l’indignation sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, l’établissement catholique a dit regretter un « incident déplorable » et expliqué vouloir « prendre les mesures appropriées ». De son côté, le jeune garçon s’est défendu via la publication d’un communiqué dans lequel il explique n’avoir « aucune haine » envers les autres communautés. « Je suis pétrifié à l’idée que des gens aient pu croire quelque chose qui ne s’est pas passé: que des élèves de mon lycée aient entonné des chants racistes envers les Afro-Américains ou les Amérindiens », a-t-il écrit.

Just in: Statement of Nick Sandmann, Covington Catholic High School junior, about the event at the Lincoln Memorial: pic.twitter.com/PkuMh2cVZM

— Jake Tapper (@jaketapper) 20 janvier 2019