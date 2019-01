PHOTO. À bientôt 50 ans, Jennifer Lopez pose sans maquillage

Le temps ne semble pas avoir de prise sur la belle Jennifer Lopez. L’actrice et chanteuse de 49 ans s’affiche au naturel sur Instagram, suscitant l’admiration de ses fans.

Voici un cliché qui ne va pas manquer d’attiser les jalousies. J-Lo s’affiche au naturel, sans le moindre maquillage, sur Instagram. Elle est coiffée d’un simple chignon, habillée d’une blouse rayée bleue et blanche et porte des boucles d’oreilles en or.

Gros buzz

La photo a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont commenté cette photo surprenante qui a récolté plus d’un million et demi de likes en quelques heures. En légende du cliché, Jennifer Lopez indique trois hashtags : « un vendredi sans filtre », « un jour sans make-up» et « aime-moi comme je suis ».

J-Lo fait partie des nombreuses stars qui ont rejoint le mouvement no make-up en postant des photos d’elles au naturel. Une manière de lutter contre les retouches à outrance des magazines people.