World Snooker – Judd Trump bat O’Sullivan et remporte le Masters

L’Anglais Judd Trump, cinquième mondial, a battu son compatriote Ronnie O’Sullivan (WS 3) en finale du Masters de snooker, s’imposant 10 frames à 4, dimanche soir à l’Alexandra Palace de Londres. Trump, 29 ans, disputait sa première finale du Masters alors que ‘The Rocket’ détient le record de victoires avec sept titres au compteur. C’est pourtant Trump qui a signé le meilleur départ lors de la session disputée en après-midi dans cette finale jouée au meilleur des 18 frames.

En effet, il a largement dominé O’Sullivan en remportant sept des huit premières frames de la journée (7-1). Lors de la session du soir, Trump a concrétisé son net avantage en s’imposant finalement 10-4 malgré deux centuries de Ronnie O’Sullivan.

Judd Trump succède au Nord-Irlandais Mark Allen au palmarès et décroche son second tournoi majeur après un titre au UK Championship en 2011. Quant à O’Sullivan, il enregistre seulement la troisième défaite de sa saison.

Ce tournoi, regroupant les seize meilleurs joueurs du monde, a vu le Belge Luca Brecel (WS 14) être éliminé en quarts de finale par le Chinois Ding Junhui (WS 8) pour sa deuxième participation. Au premier tour, le Limbourgeois a battu Mark Allen au terme d’une rencontre de haut niveau (6-5).

Le Masters de snooker est un des trois tournois les plus prestigieux de la saison. Avec le UK Championship et le Championnat du monde, il forme la Triple couronne. En décembre, O’Sullivan a décroché le UK Championship et est, avec 19 succès en Triple couronne, le joueur le plus titré de l’histoire des trois tournois.

Source: Belga