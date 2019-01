Red Flames – Ives Serneels satisfait: « les jeunes ont montré qu’elles voulaient intégrer l’équipe A »

L’équipe nationale féminine de football a ponctué son stage en Espagne par une victoire 1-0 sur l’Irlande, dimanche, à San Pedro del Pinatar. Pour ce stage d’une semaine, le sélectionneur Ives Serneels avait appelé, en plus de ses Red Flames habituelles, des ‘High Potentials’, à savoir le groupe de jeunes joueuses (1996-2000) suivi par le staff technique depuis quelques années. « Je suis content des deux groupes », a commenté Serneels dimanche soir. « L’objectif était de travailler avec les deux groupes. Pour les ‘High Potentials’, je voulais qu’elles montrent qu’elles sont prêtes à faire le saut vers l’équipe A. Nous avons joué quatre rencontres (deux pour l’équipe A et deux pour les ‘High Potentials’ avec l’aide de quelques Red Flames, ndlr) et je suis content des deux groupes. Des jeunes ont montré ‘je veux tout faire pour rejoindre l’équipe A’ durant les matchs et les entraînements. »

Les Red Flames ont partagé l’enjeu avec l’Espagne (1-1) et battu l’Irlande (1-0). Les ‘High Potentials’ ont été battues par Albacete (1-3) et partagé contre les U23 de la Norvège (1-1).

« Contre l’Espagne, nous avons réalisé une solide prestation collective. Dans les deux matchs, j’ai donné leur chance à quelques jeunes. » C’est notamment l’une d’entre elles, Elena Dhont, qui a inscrit l’unique but de la rencontre. « Elena constitue un bel exemple. Elle a démontré qu’elle peut faire le saut », a commenté Serneels.

Sans procéder à des essais tactiques à proprement parler durant le stage, Serneels a travaillé certains aspects particuliers: « Ces dernières années, nous avons réussi, à domicile, à être plus dominants sur le terrain, même contre des adversaires mieux classés, comme l’Italie ou la Suisse récemment. Mais il y avait encore des problèmes en pertes de balle. Nous avons donc mis l’accent sur ces reconversions », a expliqué le sélectionneur.

Source: Belga