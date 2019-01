Premier League – Après Kane, Tottenham pourrait aussi devoir se passer de Dele Alli

Déjà orphelins de leur attaquant vedette Harry Kane, les Spurs pourraient être privés de leur milieu de terrain offensif Dele Alli pour les prochaines semaines. L’Anglais de 22 ans est sorti blessé à la 86e minute du match remporté par Tottenham à Fulham (1-2) dimanche lors de la 23e journée de Premier League. Visiblement touché à la cuisse gauche, Dele Alli sera donc surveillé de près par la cellule médicale de Tottenham dans les prochains jours. Selon l’entraîneur Mauricio Pochettino, « cela n’est pas l’air très réjouissant ».

Après un but contre son camp de Fernando Llorente, c’est précisément Dele Alli qui avait sonné la révolte des Londoniens en égalisant d’une tête au petit rectangle. En toute fin de match, les coéquipiers de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont pris les trois points grâce à un but de Winks (90e+3).

Une longue absence de Dele Alli serait un nouveau coup dur pour Tottenham, privé d’Harry Kane jusqu’en mars à cause d’une blessure à la cheville gauche.

Jeudi, Tottenham se rendra à Chelsea pour le match retour des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Spurs se sont imposés 1-0 à l’aller.

