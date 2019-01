Les Belges à l’étranger – Vertonghen et Alderweireld s’imposent sur le fil avec Tottenham face à Fulham et Odoi

Tottenham a arraché les trois points dans le temps additionnel sur la pelouse de Fulham dimanche (1-2) en clôture de la vingt-troisième journée de Premier League. Denis Odoi était titulaire chez les « Cottagers », tout comme Jan Vertonghen et Toby Alderweireld du côté des Spurs. Le buteur international anglais de Tottenham Harry Kane, blessé à la cheville gauche jusqu’en mars, a vu depuis les tribunes son remplaçant sur le front de l’attaque Fernando Llorente ouvrir le score pour Fulham dès la dix-septième minute de jeu. L’Espagnol a, en effet, poussé involontairement le cuir au fond de ses propres filets sur corner. Tottenham a toutefois égalisé à la 51e grâce à Dele Alli avant d’arracher la victoire dans les ultimes instants de la rencontre via Harry Winks (90e+3) sur une tête dans le petit rectangle.

Au classement, les « Spurs » restent troisièmes avec 51 unités et prennent quatre points d’avance sur Chelsea, quatrième, qui a été battu sur la pelouse d’Arsenal samedi (2-0). Les troupes de Mauricio Pochettino se situent à neuf points de Liverpool, leader et victorieux de Crystal Palace samedi (4-3), et à cinq unités de Mancheter City qui l’a emporté en déplacement à Huddersfield (0-3).

Il s’agissait de la première rencontre de Tottenham depuis le départ de Mousa Dembélé pour la Chine et Guangzhou R&F.

– Ligue 1 –

Nantes, avec Anthony Limbombe à partir de la 84e, s’est incliné dans le temps additionnel sur la pelouse d’Angers (1-0) lors de la vingt-et-unième journée du championnat de France. Le défenseur Angelo Fulgini (90+4) a inscrit l’unique but de la rencontre. Nantes est quatorzième au classement avec vingt-trois unités.

Source: Belga