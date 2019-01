Les Belges à l’étranger – Dries Mertens, à l’assist, s’impose avec Naples face à la Lazio Rome de Lukaku

Naples s’est imposé à domicile dimanche face à la Lazio de Rome (2-1) lors de la vingtième journée de Serie A. Les Napolitains reviennent à six unités de la Juventus qui reçoit lundi le Chievo Vérone (20h30). Privé notamment d’Insigne et de l’ancien joueur du Racing Genk Koulibaly, suspendus, ainsi que d’Hamsik, blessé à la cuisse, Naples a tout de même ouvert le score à l’entrée du troisième quart d’heure. Bien servi par Dries Mertens, Callejon a fusillé le portier romain Strakosha (1-0, 34e). Trois minutes plus tard, les locaux ont doublé la mise grâce à un coup franc de Milik (2-0, 37e).

En seconde période, Immobile est parvenu à réduire le score pour la Lazio (2-1, 65e) mais, cinq minutes plus tard, les Romains ont dû poursuivre la rencontre à dix suite à l’exclusion d’Acerbi pour deux cartons jaunes (70e). Naples a ensuite géré son avance et a fait sortir Dries Mertens à sept minutes du terme. Dans le camp adverse, Jordan Lukaku, titulaire, est sorti du jeu à la mi-temps tandis que Silvio Proto est resté toute la rencontre sur le banc.

Naples (47 points) conforte sa deuxième place et revient ainsi à six unités de la Juventus Turin, autoritaire leader, qui reçoit lundi le Chievo Vérone de Sofian Kiyine. La Lazio reste à la cinquième position avec 32 unités.

Source: Belga