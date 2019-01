Jupiler Pro League – Mouscron renverse Ostende et se donne de l’air en fond de classement

Mouscron s’est imposé à domicile dimanche face au KV Ostende (2-1) en clôture de la vingt-deuxième journée de Jupiler Pro League. Les Mouscronnois, pourtant menés au score après moins de dix minutes de jeu, prennent ainsi six points d’avance sur la lanterne rouge Lokeren et s’emparent de la quatorzième place occupée par Zulte Waregem avant cette journée. Le KV Ostende a parfaitement bien débuté la rencontre puisqu’après moins de dix minutes de jeu, Tom de Sutter, qui s’est engagé jusqu’en fin de saison avec le club côtier, a ouvert le score à l’entrée du petit rectangle (0-1, 9e). Le buteur de 33 ans n’avait plus joué depuis le 7 avril 2018, alors sous le maillot de Lokeren. Il faut même remonter au 1er octobre 2017 pour trouver trace d’un but de l’ancien joueur d’Anderlecht. La réaction de Mouscron n’a pas tardé. Quatre minutes plus tard, Manuel Benson, prêté par le Racing Genk, est parti à la limite du hors-jeu et trompait Dutoit (1-1, 13e) en face à face. Malgré plusieurs tentatives, les deux équipes ne sont pas parvenues à faire la différence avant le repos repos.

En seconde période, Mouscron a tenté d’obtenir les trois points. Pour ce faire, Bernd Storck a décidé de faire monter au jeu Awoniyi aux côtés de Leye en pointe. Le changement était immédiatement gagnant puisque seulement quatre minutes après sa montée au jeu, le buteur nigérian, qui a quitté La Gantoise pour Le Canonnier lors de ce mercato hivernal et qui est prêté par Liverpool, a profité d’un service parfait de Benson pour remporter son duel avec Dutoit (2-1, 68e). A une minute du terme de la rencontre, Milovic était tout proche d’égaliser en faveur d’Ostende mais le défenseur croate a trouvé la main ferme du portier hennuyer Butez.

Mouscron grimpe ainsi à la quatorzième position en compagnie de Zulte Waregem avec 20 unités, soit 6 de plus que la lanterne rouge Lokeren. Ostende (23 points) est douzième.

Source: Belga