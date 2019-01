Jupiler Pro League – La Gantoise gâche les débuts de Fred Rutten sur le banc d’Anderlecht

La première de Fred Rutten comme entraîneur d’Anderlecht n’a pas été couronnée de succès: les Mauve et Blanc se sont inclinés 1-0 face à la Gantoise, dimanche, lors de la 22e journée de la Jupiler Pro League. Le Norvégien Alexander Sörloth a inscrit l’unique but de la rencontre à la 75e, une minute après le rouge reçu par Francis Amuzu qui a laissé Anderlecht à dix. Les deux équipes se partagent la cinquième place avec 34 points. Pour sa première sur le banc d’Anderlecht, Fred Rutten relançait Obradovic à gauche et Milic dans l’axe de la défense, aux côtés du revenant Kara. Le coach néerlandais optait pour un 4-3-3 avec un trio offensif formé par Amuzu, Santini et Bakkali.

Le début de rencontre était nettement à l’avantage des Gantois. Didillon devait ainsi repousser les envois de Dompé (8e) et Sörloth (14e). Ce dernier se présentait ensuite seul face au gardien bruxellois suite à une perte de balle de Milic dans l’axe. Didillon repoussait (17e). Une nouvelle perte de balle dans l’axe, de Kums cette fois, offrait à Odjidja une belle occasion et à Didillon une nouvelle opportunité d’être décisif (23e).

Son homologue gantois, Kaminski, avait à son tour l’occasion de se mettre en évidence, sur les tentatives de Kums (26e) et Bakkali (28e).

En fin de première période, Dompé manquait de peu le cadre (42e).

La seconde période reprenait par une action confuse sur les suites d’un corner qui se terminait par un tir hors du cadre de Najar (52e).

L’arbitre Lardot annulait un but de Yaremchuk pour hors-jeu (63e). L’attaquant ukrainien trouvait ensuite le filet latéral de la tête, sur un centre de Sörloth (66e). Après s’être joué de deux défenseur, Dompé manquait de peu le cadre (69e).

Anderlecht se retrouvait à 10 à la 74e minute lorsqu’Amuzu écopait d’une deuxième jaune pour une faute sur Bronn. La Gantoise profitait aussitôt de sa supériorité numérique. Yaremchuk centrait de la gauche pour Sörloth qui déposait dans le but de la tête. L’attaquant norvégien, arrivé en janvier de Crystal Palace, trouvait le chemin des filets dès sa première apparition sous le maillot gantois.

La réaction d’Anderlecht passait par Santini, dont le tir était bloqué par Kaminski (80e). La Gantoise parvenait à contrôler la fin de rencontre, gâchant ainsi les débuts de Fred Rutten.

Au classement, la lutte pour les playoffs I s’intensifie: les deux équipes se partagent la cinquième place avec 34 points, un de plus que Charleroi, qui s’est imposé 0-1 au Club Bruges dans l’après-midi, et que Saint-Trond, battu par Genk vendredi (2-3).

Source: Belga