Jumping CSI de Leipzig – François Jr Mathy deuxième de la manche de Coupe du monde

François Jr Mathy, en selle sur Uno de la Roque, s’est classé deuxième de la manche de Coupe du monde de saut d’obstacles à Leipzig, dimanche, en Allemagne. La victoire est revenue à l’Allemand Christian Ahlmann, sur Caribis Z. Le barrage a réuni sept cavaliers. Seuls trois ont réussi un sans-faute. Ahlmann a été le plus rapide (40.70). Mathy a pris la deuxième place (41.49). L’Italien Lorenzo de Luca a complété le podium (42.19).

Les autres Belges n’ont pas réussi à atteindre le barrage. Karel Cox (sur Evert) a terminé 17e avec 4 points de pénalité et Olivier Philippaerts (sur Extra) est 25e avec 8 points de pénalité.

Ahlmann profite de son succès pour prendre la tête du classement général de la Coupe du monde, dans la Ligue de l’Europe de l’Ouest, avec 72 points, 7 de plus que le Suisse Steve Guerdat, qui n’était pas présent à Leipzig. Egalement absent en Allemagne, Pieter Devos (64 points) partage la troisième place avec l’Allemand Daniel Deusser. Gudrun Patteet (48 points) est 7e . Olivier Philippaerts (41 points) pointe en 12e position. François Jr Mathy (34 points) remonte à la 16e place. Niels Bruynseels (31 points) est 18e, Karel Cox (24 points) 23e et Jos Verlooy (24 points) 23e.

Il reste encore deux épreuves à disputer, à Amsterdam (24-27 janvier) et Bordeaux (17-19 février), avant la finale de Göteborg (3-7 avril), à laquelle pourra prendre part le top-18 de la Ligue de l’Europe de l’Ouest.

Source: Belga