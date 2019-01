Elections 2019 – Le mouvement « Citoyen! » officiellement constitué en vue des élections

Le mouvement « Citoyen! » a été officiellement constitué à l’occasion d’une assemblée tenue dimanche à Namur. Son ambition est de réunir une centaine de listes citoyennes locales en vue de peser lors des prochaines élections régionales, fédérales et europénnes. Pour se constituer, le mouvement a opté pour la création d’une ASBL afin d’apporter un maximum de transparence dans ses activités. Ses statuts ont été validés dimanche à Namur et seront déposés dans le courant de la semaine. Son nom, « Citoyen! », se veut court, clair et avec de l’impact.

La participation aux élections régionales en Wallonie, à Bruxelles et en région germanophone a été validée à l’unanimité. Celle aux fédérales à 97% et celle aux européennes à 59%.

Les adhérents au mouvement ont aussi approuvé une charte politique, qui se veut principalement tournée vers l’éthique, la bonne gouvernance et la participation citoyenne.

« Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre société, on va y répondre », a expliqué Walter Feltrin, co-président d’Oxygène, qui avait présenté plusieurs listes aux dernières élections communales.

Le comité d’aministration de l’ASBL devrait être désigné le 3 février lors sa première assemblée générale. Ses candidats pour les différentes élections seront, eux, annoncés dans les semaines suivantes. Différents groupes de travail ont déjà été formés afin de structurer l’organisation et les adhérents peuvent encore les rejoindre.

Source: Belga