Aqmi revendique l’attaque au Mali en « réaction » à la visite de Netanyahu au Tchad

Le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a revendiqué dimanche l’attaque au Mali au cours de laquelle 10 Casques bleus tchadiens ont été tués, indiquant qu’il s’agissait d’une « réaction » à la visite au Tchad du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon l’agence de presse mauritanienne Al-Akhbar. Aqmi affirme avoir mené l’attaque, la plus meurtrière contre la Mission de l’ONU au Mali (Minusma), « en réaction contre la visite (dimanche) du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Tchad », précise Al-Akhbar, une agence connue pour recevoir et diffuser régulièrement des communiqués de cette mouvance.

Les Casques bleus du contingent tchadien stationnés à Aguelhok, dans le nord-est du Mali, à 200 km de la frontière algérienne, ont « repoussé une attaque complexe lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés », selon la Minusma.

Trois assaillants ont été tués et un capturé lors de la confrontation, une attaque dite « complexe », a indiqué une source proche de la Minusma.

L’assaut, qui a fait également 25 blessés parmi les Casques bleus tchadien, selon l’ONU, a coïncidé avec l’arrivée à N’Djamena du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la première visite d’un chef de gouvernement israélien dans ce pays à majorité musulmane, parmi les plus engagés dans la lutte contre Boko Haram et l’Etat islamique dans la bande sahélo-saharienne et en Afrique de l’Ouest.

source: Belga