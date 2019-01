PHOTO. Le fils d’Arnold Schwarzenegger rend hommage à son père

Joseph Baena, le fils d’Arnold Schwarzenegger, a rendu hommage à son père en prenant la même pose que lui, 43 ans plus tard.

Né en 1997 d’une relation entre l’acteur et sa gouvernante Mildred Baena, Joseph a hérité de la musculature de son père. Et il le prouve en photo sur Instagram ! Le fils de la star n’a pas hésité à prendre la célèbre pose de l’acteur, immortalisée en 1976. A cette époque, « Schwarzie » remportait les plus grandes compétitions de culturisme.

Arnold Schwarzenegger's Son Joseph Baena Shows Off His Muscles & Recreates His Dad's Classic Pose https://t.co/cEZupqUqcO — People (@people) January 18, 2019

L’interprète de « Terminator » avait 29 ans à l’époque du cliché tandis que Joseph Baena n’est âgé que de 21 ans. Peut-être qu’il marchera sur les traces de son père…