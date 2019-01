Lush lance sa gamme de cosmétique zéro déchet en Europe

Le géant des cosmétiques naturels a annoncé l’arrivée imminente de sa ligne « Naked » en Europe. Il prévoit aussi l’ouverture de son premier magasin britannique de produits sans emballage à Manchester.

La ligne de soins, déployée le mois dernier au Royaume-Uni et en Irlande, arrivera en Europe le 18 janvier, accompagnée d’une nouvelle campagne internationale. Les nombreux produits, allant des huiles pour le visage aux masques pour le regard, sont entièrement dépourvus d’ingrédients d’origine animale et d’emballage plastique.

Des cosmétiques sans emballage

L’huile de visage « Amazon Primer » se présente sous forme solide. Le produit contient du beurre de cupuaçu hydratant et de la poudre de dictame matifiante. Il s’utilise en base de maquillage.

La barre de crème « Like A Virgin » contient de l’huile d’olive bio extra vierge, de l’huile de jojoba et de tournesol bio, ainsi que de la cire de Candelilla assainissante. Le masque regard « Mortal Kombu » doit être immergé dans l’eau tiède afin d’activer les bienfaits de l’algue kombu, les antioxydants du thé vert et l’effet apaisant de l’hamamélis.

Le premier magasin européen

En plus d’internationaliser cette offre, Lush ouvrira une boutique Naked à Manchester le 18 janvier. Le magasin proposera exclusivement des produits sans emballage, ni étiquette, qui seront scannés via une application. Deux autres boutiques spécialisées existent à Berlin et à Milan.

« Chez Lush, nous travaillons dans un secteur sur lequel le packaging coûte au client davantage que le produit lui-même », explique Mark Constantine, cofondateur et directeur de Lush. « Aujourd’hui, les clients doivent s’occuper de recycler une chose dont ils ne voulaient même pas. Cela ne nous paraît pas normal. Si l’on pouvait se passer de tout l’emballage plastique, les clients en auraient plus pour leur argent ».