Le prince Philip doit être « poursuivi » ou doit « renoncer à son permis »

La mère de famille blessée dans un accident de voiture avec le prince Philip, 97 ans, veut qu’il soit « poursuivi ou qu’il renonce à son permis de conduire ».

Emma Fairweather, âgée de 46 ans, était la passagère de la voiture qui est entrée en collision avec la Land Rover du duc d’Édimbourg, jeudi dernier près de Sandringham, dans le Norfolk.

Blessée au poignet dans l’accident, la mère de famille s’offusque de ne même pas avoir obtenu des excuses de la part du prince. « Je suis chanceux d’être en vie et il n’a même pas présenté ses excuses », a-t-elle confié au Sunday Mirror. « Ça a été un moment traumatisant et douloureux. Je me serais attendu à plus de la part de la famille royale », ajoute-elle.

Aucune nouvelle

«Je pense qu’il devrait être traité comme tout le monde. Comment peut-on refuser de le poursuivre s’il enfreint la loi ?», indique encore Emma au Sunday Mirror. Elle affirme n’avoir reçu aucune nouvelle de Buckingham Palace, bien que des responsables aient quant à eux affirmé que le contact avait été pris et que « ses vœux étaient respectés ».

Pendant ce temps, le prince Philip a été aperçu au volant d’une nouvelle voiture sans porter de ceinture de sécurité, deux jours à peine après l’accident…