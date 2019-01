Le festival de la mer de retour à Bruxelles

Into The Blue, le festival de la mer, proposera divers films et activité ce weekend à Bruxelles. Au programme : des rencontres, des projections, et une ambiance pour rêver du grand large.

Into The Blue va séduire les passionnés de grands espaces et amateurs du grand large. Plusieurs personnalités hors du commun placées au cœur des films présentés seront présentes pour l’occasion. Jonas Gerkens viendra faire revivre sa 14e place sur la dernière édition de la Route du Rhum. Yvan Bourgnon sera également présent. Il racontera l’histoire particulièrement émouvante de son frère Laurent et la sienne face ç leur destin commun, la course en mer au plus haut niveau. Thomas De Dorlodot sera également présent pour raconter sa vie de parapentiste de haut niveau désormais tout autant attiré par la voile que par les courants ascendants.

Un «Family Day», sera organisé le dimanche. Un film reviendra notamment sur l’expédition d’une famille en voilier dans les îles Lofoten. Leur film «Live Simply, Kids for Sea» est devenu un grand classique primé dans plusieurs festivals internationaux.