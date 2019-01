Vannieuwenhuyse et Aerts avant-dernières en Autriche, à la Coupe du monde de bobsleigh

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont terminé à la 12e et avant-dernière, samedi, à Igls, lors de la cinquième manche de la Coupe du monde de bobsleigh. Les Belgian Bullets ont bouclé les deux runs en 1:47.73, soit 1.67 de plus que les Allemandes Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack. Elles ont devancé de 11 centièmes leurs compatriotes Mariama Jamanka et Kira Lipperheide. Les Américaines Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffmann ont pris la troisième place.

Au classement de la Coupe du monde, les Belges, avec 784 points, reculent de la cinquième à la septième place. Jamanka, championne olympique en titre, reste en tête avec 1.095 points, mais voit Schneider (986) se rapprocher. La manche suivante est programmée à St.Morritz le week-end prochain.

Source: Belga