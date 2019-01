Tour Down Under – Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) remporte la 5e étape, son premier succès en WorldTour

Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) a remporté la 5e étape du Tour Down Under cycliste (WorldTour), samedi en Australie. Notre compatriote de 20 ans avait franchi la ligne en 2e position au terme des 149,5 kilomètres entre Glenelg et Strathalbyn. Il a ensuite profité du déclassement du vainqueur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) dont le sprint a été jugé irrégulier. Philipsen a ainsi remporté sa première victoire en WorldTour. A l’issue du sprint samedi, il a notamment devancé le triple champion du monde slovaque Peter Sagan, 2e, et le Néerlandais Danny van Poppel, 3e. Jens Debusschere a terminé quatrième, devant Elia Viviani. Ewan n’a pas été disqualifié mais été relégué à la 83e et dernière place du peloton.

A une étape de la fin, le Néo-Zélandais Patrick Bevin (CCC) a conservé la tête du classement général malgré une chute au cours de l’étape. Il possède 7 secondes d’avance sur le Sud-Africian Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et 16 sur l’Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana). Dimanche, le Tour Down Under s’achèvera après les 151,5 km de la 6e étape entre McLaren Vale et le sommet de Willunga Hill.

Source: Belga