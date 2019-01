Open d’Australie – Elise Mertens n’atteindra pas les 8es de finale, éliminée par l’Américaine Madison Keys

Elise Mertens (N.12) n’est pas parvenue à se qualifier pour les 8es de finale de l’Open d’Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de la saison, samedi à Melbourne. La numéro 1 belge et 14e mondiale a en effet été battue par l’Américaine Madison Keys (N.17), 23 ans, 17e au classement de la WTA, en deux sets: 6-3 et 6-2 au bout de 1 heure et 13 minutes de match. Demi-finaliste l’an dernier à Melbourne, Elise Mertens était la dernière joueuse belge en lice dans les tableaux en simple, tant masculin que féminin. La Belge poursuit toutefois son parcours en double.

Plus tôt dans la journée, mais chez les messieurs cette fois, David Goffin avait également été éliminé au même stade de la compétition. Le N.1 belge, 22e mondial, s’est en effet incliné face au jeune Russe Daniil Medvedev (N.15), âgé de 22 ans et 19e joueur du monde, en 3 sets: 6-2, 7-6 (7/3), 6-3, au bout de deux heures et trois minutes de jeu.

Le match ne s’annonçait pas facile pour Elise Mertens et il ne l’a pas été. L’Américaine avait en effet remporté leur seul duel précédent, il y a un an et demi lors de l’US Open. La Limbourgeoise était prête à prendre sa revanche à Melbourne.

Durant le premier set, elle n’est cependant pas parvenue à tirer profit de sept balles de break. Madison Keys n’en a eu besoin que d’une pour engranger la première manche 6-3. Dans le deuxième set, la Belge a pris l’avance 1-2 mais l’Américaine s’est ensuite montrée agressive et n’a plus perdu un seul jeu, pour s’imposer 6-2.

En huitième de finale, cette dernière rencontrera l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 7). La sixième tête de série du tournoi a sorti diificilement la Chinoise Shuai Zhang (WTA 42) en trois sets: 4-6, 6-4 et 7-5. Elle était menée 0-3 avec deux breaks de retard dnas la manche décisive avant de retourner la situation.

