Open d’Australie – David Goffin, battu par Medvedev : « Très dur de trouver des solutions »

« J’ai fait le maximum, mais il était plus fort. » David Goffin (ATP 22) n’a pas réussi à se hisser samedi en huitième de finale à l’Open d’Australie de tennis. Dans la Melbourne Arena, le Liégeois 28 ans, s’est incliné 6-2, 7-6 (7/3) et 6-3 face au Russe Daniil Medvedev (ATP 19), l’un des jeunes qui montent à l’ATP, finaliste du tournoi de Brisbane en début d’année.

« J’ai très mal commencé, concédant d’emblée mon service après un mauvais jeu », a-t-il expliqué. « Le court était aussi plus lent que celui d’il y a deux jours. Dès le début, c’était très difficile. Il y avait beaucoup d’échanges. Il joue loin derrière sa ligne de fond, avec des balles assez basses très plates, et qu’il touchait très bien. C’était très dur de trouver des solutions. Il fallait que j’y aille en étant très agressif sur tous les points. Il y a eu une petite opportunité dans le deuxième set, qui aurait pu faire tourner le match, car je ne sais pas comment il aurait tenu physiquement. Mais il a bien servi et disputé un très bon tie-break. »

Battu, David Goffin n’était pas pour autant abattu. Pour lui, ce parcours à l’Australian Open est encourageant.

« Je suis déjà content de ne plus avoir mal au bras », a-t-il souri. « C’est une première chose. On va pouvoir continuer à travailler et parler exclusivement tennis et non plus physique. Il y a eu deux bons matches et j’ai fait le maximum pour avoir encore un match supplémentaire. Mais, il a été très solide. Il a fait pas mal de points avec son service et moi pratiquement pas. C’est un aspect qu’il va falloir améliorer, comme mon jeu vers l’avant. Mes attaques doivent être plus précises, plus décisives pour le mettre à la rue (sic). »

Source: Belga