Open d’Australie – David Goffin, après son élimination à Melbourne : « Je ne jouerai pas la Coupe Davis »

« Je ne jouerai pas la Coupe Davis. » David Goffin (ATP 19) a dévoilé la suite de son programme à l’issue de sa défaite au troisième tour à l’Open d’Australie de tennis, samedi, face au Russe Daniil Medvedev (ATP 19). Et la Coupe Davis n’en fera donc pas partie. Le Liégeois, qui aurait bien aimé s’offrir un pétillant duel contre Novak Djokovic (ATP 1) en huitième de finale, a levé le dernier doute qui subsistait sur une éventuelle participation à la rencontre du Qualifying Round au Brésil, du 1er au 3 février.

« Je vais rentrer en Belgique et ensuite je disputerai les tournois ATP de Montpellier, de Rotterdam et de Marseille », a-t-il expliqué.

Et le choix n’a pas été trop difficile à arrêter, même si David Goffin est très attaché au fait de défendre les couleurs de son pays.

« Cela fait déjà un moment que j’y réfléchis et avec mon bras, ce n’est sans doute pas l’idéal. J’ai encore eu mal avant de partir à Doha. J’ai souvent eu Johan (NdlR : Van Herck, le capitaine) au téléphone, car les autres joueurs voulaient aussi savoir en fonction de leur programme. Des joueurs qui sont sélectionnés comme Ruben (NdlR : Bemelmans), Kimmer (NdlR : Coppejans) ou même Arthur (NdlR : De Greef). Cela allait être compliqué pour moi d’aller au Brésil. C’est un long voyage et c’est difficile de le caler dans la suite de ma saison. Je préfère miser sur le repos et repartir en Europe », a-t-il conclu.

Source: Belga