Ligue 1 – Verratti « sérieusement blessé », à moins d’un mois du rendez-vous

« Il est sérieusement blessé, c’est le pire qui peut arriver », a pesté l’entraîneur Thomas Tuchel sur Canal+ après la victoire des siens contre Guingamp (9-0), la plus large de l’histoire du PSG au Parc des Princes en championnat. Touché à la cheville gauche, le milieu Marco Verratti est sorti sur blessure en début de match, à moins d’un mois du choc des 8e de finale de Ligue des champions à Manchester United. Après un choc à la cheville gauche, l’Italien est resté au sol avant de sortir en boitant. Il a été remplacé par l’Allemand Julian Draxler dès la 19e minute. C’est un gros coup dur pour le PSG qui manquait déjà de joueurs dans ce secteur de jeu et cherche d’urgence une recrue lors de ce mercato d’hiver. Paris évoluait contre Guingamp avec le Brésilien Dani Alves, latéral de formation, au poste de milieu relayeur aux côtés de Verratti.

Thomas Tuchel n’a cessé de réclamer à ses dirigeants un milieu de terrain défensif au mercato, après avoir passé la majeure partie du début de saison à faire jouer Marquinhos, défenseur de formation, à ce poste, et alors qu’Adrien Rabiot, qui ne veut pas prolonger, a été écarté de l’équipe première en guise de sanction.

Le PSG de Thomas Meunier, buteur samedi, affronte Manchester United le 12 février en huitième aller de Ligue des champions, le grand objectif du club et de ses propriétaires qataris.

Source: Belga