Les Belges à l’étranger – Witsel après son but victorieux pour Dortmund: « Du bon boulot »

Axel Witsel aura été, comme souvent depuis le début de saison, un pion très important du Borussia Dortmund. Le milieu de terrain belge a illuminé la rencontre disputée samedi sur la pelouse du RB Leipzig, inscrivant le but de la victoire (0-1) d’une belle reprise de volée sous la transversale adverse à la 19e minute. « Nous avons fait un bon début de match mais nous les avons trop laissé jouer en deuxième période. Nous sommes vraiment heureux », a déclaré Witsel à l’issue de cette rencontre comptant pour la 18e journée de Bundesliga, la première après la trêve hivernale.

« Je suis content d’avoir marqué, mais je suis encore plus content des trois points, parce que c’était vraiment important de ramener une victoire pour le premier match de la deuxième partie de saison. Nous sommes toujours en tête, nous devons prendre les matches un par un. Nous avons fait du bon boulot ici, mais il faut y aller pas à pas », a ponctué le Belge, arrivé cet été dans la Ruhr et auteur de son quatrième but sous les couleurs de Dortmund, son deuxième en championnat.

Les ‘Borussen’ pointent toujours en tête du championnat et comptent, avec 45 points, six unités de plus que le Bayern Munich.

