L’Autrichien Vincent Kriechmayr s’offre la descente de Wengen

Vincent Kriechmayr a remporté la célèbre descente de ski alpin masculin de Wengen, samedi en Suisse. L’Autrichien de 27 ans, qui avait témoigné de sa belle forme en gagnant la descente du combiné la veille, a devancé à l’issue des 4.455 mètres de la piste du Lauberhorn, la plus longue de la saison, de 14/100es le Suisse Beat Feuz, leader du globe de la spécialité et lauréat l’an dernier. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, encore en tête dans le dernier intermédiaire, a fini 3e à 26/100es. Kriechmayr décroche son 4e succès en Coupe du monde, après deux Super-G et une descente à Are la saison dernière, et son 8e poidium. Il permet à l’Autriche de rester invaincue dans les courses masculines en 2019.

Au terme de cette 5e des 9 descentes et du 22e des 41 rendez-vous de la Coupe du monde, l’Autrichien Marcel Hirscher, qui fait l’impasse sur les épreuves de vitesse, reste en tête de la Coupe du monde. Il totalise 976 points pour 571 au Norvégien Henrik Kristoffersen et 554 au Français Alexis Pinturault. Kriechmayr bondit de la 10e à la 4e place avec 465 points

Au classement du globe de descente, Feuz reste en tête avec 340 points devant Kriechmayr (249) et ex aequo l’Italien Dominik Paris et l’Autrichien Max Franz (222). Les techniciens remontent en piste dimanche à l’occasion du slalom de Wengen.

Source: Belga