Jupiler Pro League – Le Standard provisoirement 3e après son succès in extremis contre Courtrai

L’année 2019 du Standard a débuté par une victoire 2-1 in extremis face à Courtrai samedi dans un match comptant pour la la 22e journée de Pro League. Mené au score contre le cours du jeu, le Standard a su renverser la situation en sa faveur avec un penalty de Renaud Emond (66e) et un but de Christian Luyindama dans les arrêts de jeu (90e+1). Ce succès permet aux Rouches de grimper provisoirement à la 3e place du championnat avec 39 points, douze de moins que le leader Genk. Conquérant, le Standard a très bien entamé la rencontre avec une première occasion pour Laifis, stoppé par Bruzzese (4e). Le gardien courtraisien a été mis à contribution plusieurs fois lors d’une première demi-heure où le Standard a dominé mais n’a pas su concrétiser. Beaucoup plus cynique, Courtrai a mis à profit sa première occasion du match à la 34e minute pour débloquer le marquoir. Une passe tranchante de Van der Bruggen a pris Luyindama à défaut. Libéré dans le rectangle, Teddy Chevalier a lâché une frappe croisée du gauche qui n’a laissé aucune chance à Ochoa.

La réaction liégeoise ne s’est pas faite attendre avec notamment Emond à la finition mais le but de l’attaquant liégeois était annulé pour hors-jeu (39e). Au retour des vestiaires, les Courtraisiens ont pris les rênes de la rencontre et ont bien failli faire 0-2 par Ouali (53e) et Mboyo (55e).

En difficulté, le Standard a alors bénéficié d’un penalty pour une faute de main de Mboyo. Une chance que Renaud Emond n’a pas laissé filer en prenant Bruzzese à contre-pied (66e).

Cette égalisation a permis d’équilibrer les débats avec deux équipes entreprenantes et prêtes à prendre des risques pour gagner. A ce petit jeu-là, c’est le Standard qui en est sorti vainqueur. Plus incisifs dans les dix dernières minutes, les hommes de Michel Preud’homme ont fait trembler Courtrai et Bruzzese. Ceux-ci ont finalement dû s’incliner dans les arrêts de jeu sur un centre de Maxime Lestienne repris devant la ligne par Luyindama (90e+1).

Courtrai n’avait plus perdu en championnat depuis le 11 novembre dernier face au même Standard. Les Flandriens ont manqué un rendez-vous important dans leur course aux playoffs 1. Ils sont actuellement 9es avec 28 points.

Source: Belga