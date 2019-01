Jupiler Pro League – Eupen enfonce Lokeren, Waasland-Beveren et le Cercle partagent

Eupen s’est imposé 4-1 face à la lanterne rouge Lokeren lors de la 22e journée de Pro League. Les germanophones sont désormais neuvièmes avec 28 points. Avec 14 d’avance sur Lokeren et 5 de retard sur Saint-Trond, 6e, les troupes de Claude Makélélé peuvent désormais regarder vers le haut. C’est Mamadou Fall qui a mis les Pandas sur de bons rails dans cette rencontre avec un but dès la 5e minute. Yuta Toyokawa s’est chargé de faire 2-0 avant la pause (40e), permettant aux siens de concrétiser leur domination face à des Lokerenois amorphes. En deuxième période, Siebe Blondelle a exploité à merveille deux corners pour s’offrir un doublé (59e et 62e) et mettre les siens à l’abri. Jakub Reznicek, nouveau venu, a quant à lui sauvé l’honneur des Lokerenois en réduisant l’écart (66e). Dernier, Lokeren compte trois points de retard sur Mouscron qui reçoit Ostende dimanche.

Également en action sur le coup de 20h ce samedi soir, Waasland-Beveren et le Cercle de Bruges ont partagé 1-1, dans un match où tout s’est passé en deuxième période. Johanna Omolo a d’abord marqué contre son camp pour donner l’avantage aux Waeslandiens (51e). Irvin Cardona a remédié à cette erreur sur penalty à la 72e après une faute de Milan Massop, exclu.

Au classement, le Cercle est 11e avec 26 points. Waasland-Beveren est 13e avec 21 unités et conserve une marge rassurante sur Lokeren.

Source: Belga