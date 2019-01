Joachim Gérard gagne le double en fauteuil à l’Open de Melbourne

Joachim Gérard (ITF4), associé à Stefan Olsson (ITF 6) a remporté la finale de l’Open de Melbourne en chaise roulante, samedi soir en Australie. Le duo belgo-suédois a battu en finale la paire française N.1 mondiale composée de Stéphane Houdet et Nicolas Peiffer sur le score de 6-3 et 7-6. Plus tôt dans la journée, Gérard et Olsson avaient déjà réussi une belle performance en demi-finales. Ils avaient battu la tête de série N.2 formée de l’Argentin es N.2 mondiaux Gustavo Fernandez (ITF 2) et du Britannique Gordon Reid (ITF 7) 1-6, 6-0, 7-6. Le match avait dû être reporté vendredi en raison de la pluie.

Joachim Gérard, vainqueur du Masters en décembre, a été battu en quart de finale du simple 6-4, 4-6 et 7-5 par Peiffer (ITF 8).

L’Open d’Australie en chaise roulante débute le jeudi 23 janvier.

Source: Belga