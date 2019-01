Hockey Pro League – La Belgique a partagé l’enjeu en Espagne et manqué le point de bonus aux shoot-out

Après le premier match de l’histoire de la nouvelle Hockey Pro League, l’Espagne compte deux unités au compteur, la Belgique une seule. Samedi à Valence, les deux nations ont partagé l’enjeu (2-2) avant de se jouer le point de bonus aux shoot-out, tombé dans l’escarcelle des Espagnols. C’est donc bien un partage qui sera enregistré par la FIH, Fédération internationale de hockey, et non une défaite pour la Belgique. Les Red Lions, premiers mondiaux après leur sacre à la Coupe du monde en Inde fin décembre, menaient pourtant 0-2 grâce à des buts de Maxime Plennevaux (36e) et Alexander Hendrickx sur pc (54e).

On pensait la victoire acquise côté belge, mais en deux minutes de temps, l’Espagne, 8e nation mondiale, est revenue au score. Sur son 3e pc, via une déviation d’Ignacio Rodriguez (58e), et par Enrique Gonzalez à dix secondes du terme.

Aux shoot-outs pour l’acquisition d’un bonus d’une unité au classement, l’Espagne s’est ensuite imposée 2 buts à 0, Wegnez, Kina, De Sloover et Van Aubel manquant tous leurs essais.

Les Espagnols ont donc empoché deux unités et endossent le statut de leader de la Pro League. C’est donc avec un point à son compteur que l’équipe sportive belge de l’année prendra dimanche la direction de l’Amérique du Sud pour un duel toujours tendu le 26 janvier contre les champions olympique argentins, à Cordoba.

Source: Belga