Gilets jaunes – Mobilisation record à Toulouse avec 10.000 manifestants, plus qu’à Paris

Quelque 10.000 « gilets jaunes » ont été dénombrés samedi à Toulouse à 17h00 par la préfecture, soit un record de mobilisation depuis le début du mouvement pour cet acte 10, qui a dégénéré en heurts. C’est plus qu’à Paris où l’on estime à 7.000 le nombre de manifestants. Dix interpellations avaient été effectuées à 17h00, a ajouté la préfecture dans un tweet.

Également la plus importante officiellement dénombrée au niveau national à 17h00, la mobilisation des « gilets jaunes » dans la Ville rose avait déjà battu un record samedi dernier, avec 6.000 manifestants officiellement recensés.

Comme la plupart des derniers samedi de mobilisation, la manifestation, entamée dans le calme, a dégénéré avec des heurts entre les forces de l’ordre et des manifestants.

Un canon à eau a été mobilisé vers 17h30 pour repousser les manifestants sur le grand boulevard entourant le centre historique, après que les forces de l’ordre ont à plusieurs reprises fait usage de gaz lacrymogènes sous divers projectiles envoyés des rangs des manifestants.

Avant l’acte 10, les commerçants de la ville s’étaient mobilisés pour réclamer un retour à l’ordre et des mesures de soutien, un collectif menaçant sinon de lancer une grève de la collecte des charges.

source: Belga