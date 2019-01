EuroMillions Basket League – Ostende surpris à domicile par Malines, Charleroi battu sur son parquet par Anvers

Ostende s’est incliné à domicile devant Kangoeroes Malines (80-82) samedi à l’occasion de la 14e journée de championnat de Belgique de basket. Le club côtier, leader et septuple champion de Belgique en titre, a enregistré sa troisième défaite de la saison, la seconde face à Malines. Les troupes de Dario Gjergja, également sélectionneur national, étaient pourtant en tête à la pause avec un avantage de 7 longueurs (51-44). Mais Ostende a ensuite connu un large passage à vide dans le troisième quart-temps, lors duquel il n’a inscrit que 12 points, contre 28 aux Kangoeroes. Malgré un sursaut d’orgueil dans les dix dernières minutes, les Ostendais ont mordu la poussière. Les Malinois ont pu s’appuyer sur Charles Barton (23 pts) et Kwan Cheatham (21 pts), meilleurs marqueurs de la rencontre.

Battu de deux points la semaine dernière à Alost, Charleroi a enregistré un nouveau revers, cette fois à domicile, contre Anvers (60-72). Le Spirou, trop imprécis au tir avec 33,3% à 2 points et 34.6% à 3 points, n’a pas été capable de rivaliser avec les Giants. Malgré les 21 points de Matt Mobley, dont 12 derrière l’arc, les Carolos ont dû s’incliner devant le collectif anversois, symbolisé par cinq joueurs à dix points au moins.

Dans un match de bas de classement entre Louvain et Alost, respectivement 9e et 7e, Alost a pris le meilleur sur son hôte du jour (69-84).

Ostende est toujours en tête du championnat avec 11 victoires pour 3 défaites. Anvers est 3e (8v-4d), Charleroi 4e (7v-6d) et Malines 6e (5v-8d).

Dimanche à 15h, le Brussels, cinquième avec 8 victoires pour 3 défaites, accueillera Liège (10e, 3v-9d) alors que Limburg United (8e, 5v-7d) défiera Mons-Hainaut (2e, 8v-5d).

