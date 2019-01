Elise Mertens, battue par l’Américaine Keys : « Je suis un peu triste »

« Ce fut une journée difficile, mais j’ai fait tout ce que j’ai pu », a-t-elle confié.

Elise Mertens (WTA 14) s’est arrêtée sur la route de Madison, samedi, à l’Australian Open de tennis. Comme David Goffin plus tôt dans la journée, la Limbourgeoise, 23 ans, a été éliminée au troisième tour à Melbourne. Dans la Margaret Court Arena, elle a subi la loi – et la puissance – de l’Américaine Madison Keys (WTA 17), finaliste de l’US Open en 2017, 6-3 et 6-2.

« Je suis un peu triste », a-t-elle reconnu à l’issue de sa défaite. « J’aurais voulu gagner. Et puis, 6-3, 6-2, c’est sévère. Cela ne reflète pas la physionomie de la partie. Tous les jeux dans le premier set ont été accrochés. Il y a eu beaucoup de 40-40. Elle a très bien servi et c’était difficile de la breaker. Je n’y suis parvenue qu’à ma septième occasion, alors qu’elle a eu un meilleur ratio. Elle était très agressive, sur les retours, sur la troisième balle. Elle a frappé énormément de coups gagnants et ne m’a pas donné l’occasion de développer mon jeu. »

Elise Mertens n’a donc pas réussi à rééditer son exploit de l’an dernier à Melbourne, où elle avait surpris – et épaté – tout son monde en hissant jusqu’en demi-finale. Le bilan, pour elle, est toutefois positif.

« Je suis arrivée ici avec un autre statut, ce qui a généré plus de stress au début de cette tournée, mais je pense que dans l’ensemble, je m’en suis plutôt bien accommodée. J’ai atteint les quarts de finale à Sydney et j’ai fait troisième tour ici. Même si j’aurais aimé aller plus loin, ce n’est pas si mal. Au moins, je n’ai pas perdu trois fois au premier tour. Cela aurait pu », a-t-elle souri. « Je vais revoir ce match et tâcher d’en tirer les leçons. »

Source: Belga