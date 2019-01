Donald Trump propose un statut temporaire pour des immigrants en échange du mur

Le président américain Donald Trump a proposé samedi de prolonger des statuts temporaires pour environ un million de migrants qui risquent d’être expulsés des Etats-Unis, en échange du financement par le Congrès de son mur frontalier. Cette offre, faite dans un discours télévisé solennel, vise selon M. Trump à « sortir de l’impasse » du blocage budgétaire des services fédéraux qui dure depuis près d’un mois.

La chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait au préalable rejeté cette proposition dont la teneur avait été dévoilée par la presse.

Selon Mme Pelosi, ce qui est présenté comme une concession présidentielle n’est qu’une « compilation de plusieurs initiatives déjà rejetées par le passé et chacune inacceptable ».

Les démocrates refusent d’accorder à M. Trump les 5,7 milliards de dollars qu’il exige pour réaliser le mur, sa promesse emblématique de campagne.

Le président républicain s’est notamment engagé à rallonger de trois ans un permis de séjour temporaire créé par Barack Obama et supprimé après son arrivée à la Maison Blanche, connu sous le nom de programme Daca.

Cette mesure, dans un contexte de division politique extrême, profiterait à quelque 700.000 clandestins auto-baptisés « Dreamers » (rêveurs), entrés illégalement sur le sol américain avec leurs parents.

M. Trump a aussi proposé de prolonger de trois ans un statut de protection temporaire (TPS) qui permet à environ 300.000 immigrants de travailler légalement sans titre de séjour. Ce statut avait été abrogé pour les ressortissants de plusieurs pays depuis l’arrivée au pouvoir de M. Trump.

Il a une nouvelle fois insisté sur l’angle sécuritaire d’une crise également humanitaire, accusant les caravanes de migrants d’Amérique centrale qui tentent d’entrer aux Etats-Unis d’y amener également de nombreux criminels et de vastes quantités de stupéfiants.

Le président a parlé de « compromis fondé sur le bon sens », mais la première réaction des démocrates semblait indiquer que le « shutdown » avait toutes les chances de se poursuivre.

« Enlevons la politique de tout ça, mettons-nous au travail et trouvons un accord », avait dit auparavant M. Trump.

Le New York Times a écrit samedi que les démocrates avaient rallongé d’un milliard de dollars leur offre précédente de 1,3 milliard pour la sécurité à la frontière, mais toujours sans argent pour le mur.

L’intransigeance de part et d’autre jusqu’à présent provoque depuis le 22 décembre un « shutdown » partiel, une paralysie des administrations fédérales faute d’adoption de leur budget par le Congrès.

Q uelque 800.000 fonctionnaires fédéraux sont affectés, placés en congé sans solde ou contraints de travailler mais sans être payés.

source: Belga