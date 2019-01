David Taylor, le coach d’Elise Mertens : « Ce sera une année excitante pour Elise »

« Le bilan de la tournée ? Not too bad ». David Taylor, le coach d’Elise Mertens (WTA 14), n’était pas trop déçu, samedi, après la défaite de la Limbourgeoise au troisième tour de l’Australian Open contre l’Américaine Madison Keys (WTA 17). Même si le score – 6-3, 6-2 – peut apparaître sévère, il considérait que sa protégée avait disputé un bon match et que c’était surtout son adversaire qui avait été impressionnante.

« Ce fut un match très intense », a expliqué l’Australien. « Tous les points étaient importants et le niveau de jeu vraiment très élevé. Le score ne reflète pas la physionomie de la partie. Madison a très bien joué. Elle est probablement la meilleure joueuse du circuit à ne pas avoir encore gagné de Grand Chelem. Elle a une qualité de frappe incroyable. Elise a eu plusieurs balles de break dans le premier set, mais Madison a remarquablement servi pour les écarter. Et quand quelqu’un sert si bien, celle met beaucoup de pression sur votre propre mise en jeu. »

Malgré l’élimination, David Taylor entrevoit dès lors la suite de l’année avec optimisme.

« Ce sera une année excitante pour Elise. Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit que de son deuxième Open d’Australie. Elle fait partie des meilleures joueuses du monde désormais. Cela va nécessiter quelques adaptations, au niveau de son calendrier de tournois, et aussi de sa gestion du stress, mais je pense que son niveau est celui d’une joueuse du top. Elle va continuer à travailler. Il y a encore des choses à améliorer, mais elle est très motivée et va tout mettre en oeuvre pour y arriver. »

