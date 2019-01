Daniil Medvedev, vainqueur de Goffin : « Son style me convenait bien »

« I love Australia ! », a-t-il lancé au public de la Melbourne Arena après sa victoire.

Daniil Medvedev (ATP 19) était aux anges, samedi à Melbourne, après avoir battu David Goffin (ATP 22) 6-2, 7-6 (7/3) et 6-3 au troisième tour. C’est en effet la toute première fois de sa carrière que le Russe de 22 ans, déjà vainqueur de trois tournois ATP en 2018, a réussi à se hisser en huitième de finale d’une levée du Grand Chelem.

« J’ai disputé un très bon match », a-t-il raconté. « Son style de jeu me convenait plutôt bien. Il y avait beaucoup d’échanges, mais cela ne me dérangeait pas, car mon accession en finale à Brisbane m’avait donné beaucoup de confiance dans mes coups. J’avais une idée claire de la manière dont je devais jouer contre David et je suis très bien entré dans la partie. J’étais très agressif alors que lui me semblait un peu lent. Le deuxième set a été très important car j’avais mené mais il était revenu, et cela pouvait devenir dangereux. Ensuite, j’ai déroulé. »

Et c’est donc Daniil Medvedev qui aura le privilège de défier Novak Djokovic (ATP 1) lundi dans la Rod Laver Arena pour une place en quart de finale.

« J’ai déjà perdu deux fois contre lui, mais je suis devenu un autre joueur », a-t-il poursuivi. « Djokovic a des frappes hyper précises et il ne va pas me donner beaucoup d’occasions, mais comparé à Federer, Nadal ou Raonic, j’aurai au moins le temps de jouer. Il y aura des échanges et je pourrai lâcher mes coups. De toute façon, je n’aurai rien à perdre. Je voulais prouver que j’avais ma place parmi les 16 meilleurs. Maintenant, la pression est partie. Tout ce qui arrive est du bonus. »

