Promenons-nous dans le chanvre

Victor et sa compagne Charlotte cultivent du chanvre depuis deux ans. Partis de rien, ils créent aujourd’hui plusieurs produits à base de cette plante dont ils sont tellement amoureux qu’ils passent également beaucoup de temps à faire connaître, notamment en invitant les gens à se promener dans leurs champs.

Victor Baugnée, 29 ans, n’en démord pas: «Cette plante est un cadeau de la nature. J’ai toujours été sensible à l’écologie et à l’épuisement des ressources et je pense que le chanvre est une solution dans plusieurs domaines.»

Promenade au coeur d'une culture de chanvre Petite promenade au coeur de notre culture en juillet 2017 🌿Chanvre – Cannabis Sativa L. à destination alimentaire, cosmétique et textile.Namur, Belgique=> www.cannavie.be <= Posted by Cannavie on Monday, July 16, 2018

Trois mètres de haut

«J’invite le public à venir voir mon trésor de plus près. Au mois d’août, les plantes font jusqu’à trois mètres de haut et forment un véritable labyrinthe. C’est très chouette cela en famille», précise Victor Baugnée qui reçoit toute l’année également les visiteurs. «Plusieurs chemins sont tracés dans les champs, je fais découvrir les différentes variétés que je cultive et je parle des nombreuses caractéristiques de la plante», précise le jeune cultivateur.

Qui suis-je? / Who Am I? 🌿 Qui suis-je? / Who am I? 🌿 Il est temps de rendre à cette plante la place qu'elle mérite. <3=> www.cannavie.be <=Nous avons le plaisir de vous présenter une vidéo tournée lors de notre journée portes ouvertes "Visite d'une culture de chanvre"Merci à Chanvre Wallon pour son soutien.Voix: CHARLOTTE MusicRéalisation: Laïkeu FoolCannavieIsoHempWHANAFleur de lice Posted by Cannavie on Friday, September 21, 2018

La plus parfaite des protéines

Outre l’huile, la farine et les graines, le tout labélisé bio, l’agriculteur propose également de la poudre de protéines de chanvre. «Le chanvre est le seul des végétaux connus à ce jour qui contient des protéines complètes, celles qui sont indispensables à l’Homme.» En effet, la protéine de chanvre contient les huit acides aminés. «C’est un produit très demandé par les sportifs, les personnes désirant faire un régime hyper protéiné ou encore les végétariens», explique Victor Baugnée. Encore un atout de taille pour cette championne toutes catégories!

Et hop! Une page entière dans le Metro Belgique de ce matin, sur le chanvre wallon qui retrouve enfin sa maison! Le… Posted by Let it Bio on Tuesday, January 15, 2019

www.cannavie.be