ImagoTV, une plateforme gratuite de documentaires écologiques et engagés

Vous souhaitez accéder à certains reportages ou émissions environnementaux sans pour autant devoir vous abonner à une plateforme en ligne? C’est ce que propose ImagoTV, un site qui devrait faire le bonheur des personnes désireuses d’en savoir plus sur la transition écologique.

Oubliez Netflix et son abonnement payant, ImagoTV a imaginé de quoi faire le bonheur de tous les amoureux de la nature. Mise en ligne en novembre dernier, il s’agit de la première plateforme destinée aux vidéastes engagés dans la transition personnelle et sociétale. Cette dernière propose l’accès gratuit à des centaines de vidéos Youtube, documentaires, émissions, courts-métrages ou encore podcasts ciblés sur les problématiques écologiques, économiques ou sociétales. Classés selon des catégories comme la conscience, les alternatives, l’esprit critique, la santé ou encore alimentation, les vidéos trouvent ainsi une certaine visibilité et crédibilité auprès du public.

Collaboratif et éco-responsable

Mais l’objectif d’ImagoTv va encore plus loin. La plateforme ambitionne en effet de devenir la première chaîne TV participative en impliquant les utilisateurs dans les choix éditoriaux. Une intelligence collective qui permettrait la notation des vidéos sur des critères factuels mais également l’identification des passages les plus pertinents.

Avec ce projet, Imago TV souhaite pouvoir fédérer une plateforme attractive permettant la création et la mise en avant de nouveaux contenus et la mise en lien de financements participatifs. En ce qui concerne le contenu, outre une chaîne d’information et d’éducation populaire, elle souhaite offrir un contenu vérifié, grâce au service de Captain Fact, tout en permettant un accès public aux sources.

Côté écologie, ImagoTV espère, à terme, proposer un «hébergement éco-responsable et distribué (pair à pair) afin de pouvoir, si possible, un jour faire transiter tous ses contenus de YouTube vers sa version écologique Wetube», comme l’explique son fondateur Nicolas à l’Info Durable.

"Death by design", un film de Sue WilliamsEn accès libre jusqu'au 28 janvier !Sélection officielle du Greenpeace Film… Posted by Imago TV on Wednesday, January 16, 2019

Laura Sengler