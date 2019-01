Flotter pour décompresser au premier « Centre de flottaison » belge

Le premier «Centre de flottaison» belge a ouvert il y a trois mois dans la capitale. Avec ses «caissons d’isolation sensorielle», vous flottez dans une eau salée, plus dense que la mer Morte, chauffée à la température extérieure de votre corps, de façon à ce que vous ne sentiez plus le contact de l’eau. C’est parti pour une heure libre de toute pesanteur!

Les secondes sont des heures. Ou les heures sont des secondes? Seul avec vous-même, dans le noir, complètement isolé du monde, vous ferez l’expérience de la physique quantique: le temps n’existe pas…

Une machine inventée en 1954

Elle ne devait pas avoir ce design si parfait dans les années 50, mais le concept était là, mis au point par un neuroscientifique américain, John Lilly, qui effectuait des recherches sur la conscience. Il voulait «mettre le cerveau sur off», comme nous l’explique Geoffroy Laucher, qui a ouvert le centre de flottaison: «en isolant les sens, on limite les informations que le cerveau va recevoir. Dans le silence, dans le noir, avec plus aucune sensation de toucher et sans aucune sollicitation musculaire puisque vous flottez parfaitement, vous modifier l’état de conscience de votre cerveau.»

En mode fréquence «Thêta»

En 1985, l’anthropologue Paul Gérôme publie un livre: «Le vaisseau d’isolation sensorielle» où l’on peut lire ceci: «C’est un appareil à interrompre l’hypnose que la vie quotidienne fait peser sur l’être à son insu.» Effectivement, nos sens et notre esprit sont constamment sollicités. Même dans le silence et dans le noir, vous avez quand même le sens du toucher qui est stimulé à cause de la gravité: les pieds sur le sol, les points d’appuis du corps sur le matelas, etc. «Le vaisseau d’isolation sensoriel est l’unique façon de vivre l’expérience de l’apensenteur. L’isolation sensorielle donnera à votre cerveau l’opportunité d’entrer dans les fréquences Thêta, celles que vous expérimentez lorsque vous êtes sur le point de vous endormir ou lorsque vous pratiquez certaines méditations», précise Geoffroy Laucher.

En pratique

Accueillie dans un lieu épuré qui sent la sérénité à plein nez (minimalisme, plantes vertes, coussins et théière donnent le ton), Geoffroy Laucher me donne une tablette qui me joue une présentation détaillée du concept (des ingénieurs de la Nasa n’auraient pas fait mieux) et les explications de base. Puis, mon hôte m’emmène en cabine et me répète la marche à suivre: se déshabiller complètement (oui, on a dit tout enlever!), mettre les bouchons d’oreille (l’eau salée ce n’est pas top sur les tympans), profiter de la jolie douche à l’italienne (le savon est fourni ainsi que les serviettes de bain, version hôtel quatre étoiles au moins), puis se glisser dans la gueule ouverte du monstre. Hop! On ferme le capot et on éteint la lumière. Pas de panique, on peut sortir quand on veut, le couvercle est juste «déposé». Il y a un bouton d’urgence pour rassurer les plus stressés (qui ça? Moi?). La lumière change de couleur et on peut la bloquer à la couleur désirée mais pour vivre l’expérience à fond, il est conseillé de l’éteindre complètement. Ce que je fais… avant de rallumer dix minutes après.

Pourquoi? Étonnamment, cette sensation jamais encore vécue de l’isolation sensorielle totale me décontenance un peu. J’ai l’impression que je vais couler, ce n’est pas normal de flotter ainsi sur l’eau. Mon cerveau a du mal à se détendre, à comprendre comment il doit réagir. En fait, il ne doit plus réagir du tout! Les minutes me paraissent très longues et je me dis que je ne vais jamais tenir une heure là-dedans. Puis, je me concentre sur ma respiration et je commence finalement à me détendre. Les yeux fermés, je flotte, sans qu’aucun muscle ne soit sollicité. Après environ un quart d’heure de voyage en orbite dans l’espace, une musique douce me signale que la séance est terminée. En fait, une heure est passée! Complètement détendue, toute «molle», j’ai envie de vite tester une seconde séance qui devrait être plus probante: je la ferai dans le noir total, maintenant que mon vieux «réac’» de cerveau a compris que je ne risque rien. Conviction confirmée par Goeffroy qui me dit qu’effectivement, il faut dans l’idéal trois séances pour une relaxation totale.

Lucie Hage

www.lesbullesaflotter.be